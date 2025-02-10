В Казахстане ожидается рекордный рост цен на кофе

Биржевые котировки на зерна арабики достигли абсолютного максимума за всю историю, а цены на робусту за год почти удвоились. Согласно данным, в целом рост цен на продукт только за год составил 73,11%! Каковы же основные причины такого роста и чего ожидать кофеманам в ближайшее время?