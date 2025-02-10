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Средняя зарплата сильно выросла в Казахстане

Средняя зарплата в Казахстане по итогам четвертого квартала 2024 года выросла на 11,4% за три месяца, составив 434 982 тенге. Подробнее о показателях узнали журналисты NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Бюро национальной статистики (БНС) вышла очередная статистическая информация о численности и заработной плате работников в Казахстане, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, за четвертый квартал 2024 года и в целом за год.

Так, фактическая численность работников в четвертом квартале составила 3,8 млн человек. Им за три месяца выплатили 4,9 трлн тенге. В фонд оплаты труда (ФОТ) вошли, как должностные оклады, так и доплаты, надбавки, премии и иные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера.

Таким образом, среднемесячная зарплата составила 434 982 тенге. По сравнению с третьим кварталом она выросла на 11,4%. Такой резкий рост мог быть связан с премиальными и праздничными выплатами в конце года.

С учетом данных с января по декабрь средняя зарплата за весь 2024 год была равна 402 626 тенге. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 11,6%.

При этом отметим, что средняя зарплата может сильно отличаться в зависимости от вида экономической деятельности и региона.

Средняя зарплата по видам экономической деятельности

Например, в разрезе основных видов экономической деятельности выше всего средняя зарплата в четвертом квартале 2024 года была зафиксирована в сфере финансовой и страховой деятельности — 943 931 тенге. На втором месте информация и связь — 798 337 тенге.

А на третьем — профессиональная, научная и техническая деятельность, где этот показатель составляет 697 905 тенге. Далее идет сфера промышленности со средней зарплатой 618 523 тенге. Но выделяется в ней горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, где в среднем зарабатывают 904 963 тенге.

Самые низкие показатели между тем наблюдаются в следующих сферах: образование — 311 298 тенге, искусство, развлечения и отдых — 300 790 тенге, а также сельское, лесное и рыбное хозяйство — 297 092 тенге.

Средняя заработная плата по регионам Казахстана

Среди регионов в тройку лидеров по уровню средней заработной платы в четвертом квартале 2024 года входят Атырауская (640 938 тенге) и Мангистауская (607 867 тенге) области, а также Астана (604 104 тенге).

Четвертое и пятое места занимают область Ұлытау (600 682 тенге) и Алматы (539 125 тенге). В Шымкенте средняя зарплата составляет 330 193 тенге.

Самые низкие показатели между тем зафиксированы в области Жетісу (314 398 тенге), а также Жамбылской (313 073 тенге) и Туркестанской (304 325 тенге) областях.

При этом отметим, что средний показатель не говорит о том, что все казахстанцы зарабатывают указанную сумму. Большая часть работников страны может получать меньше.

Более точным показателем может стать медианная зарплата, которая показывает, сколько зарабатывает казахстанец, находящийся в центре условного ряда работников, выстроенных по уровню зарплаты. То есть одна половина получает меньше него, а другая — больше.

Например, в четвертом квартале 2024 года медианная зарплата в Казахстане, также без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, согласно данным БНС, составляла 308 717 тенге.

Также немного ниже средняя зарплата с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. Статистика по ней выходит позже. А в третьем квартале 2024 года показатель составил 373 036 тенге.

В тот же период в Казахстане между тем наблюдался самый низкий рост реальных зарплат, то есть с учетом инфляции, среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

экономика