Приднестровье отказалось от гранта ЕС и получит газ из Венгрии

С начала года Молдавия и Приднестровье остались без газа из-за нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» и прекращения транзита по территории Украины. И если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха опустилась ниже нуля.