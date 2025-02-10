На строительство метротрамвая Челябинска выделили 8,8 млрд рублей

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За 8 млрд 828 млн 156,5 тыс. рублей нужно выполнить комплекс строительно-монтажных работ по проходке перегонных тоннелей от станции «Улица Овчинникова» до ДЩК № 5 и 6.
Трасса начинается от пересечения улицы Овчинникова с 1-й Окружной и проходит вдоль улицы Елькина до ее пересечения с улицей Карла Маркса.
Выполнить все работы необходимо с 28 марта 2025 года до 3 декабря 2026-го.
Ранее сообщалось, что первую линию метротрама планируют ввести в Челябинске в 2027 году. По проекту будет две линии: «Север-Юг» и «Запад-Восток». Ветку «Север-Юг» протяженностью 9 км начали прокладывать в 2023 году. Одновременно прорабатывается проект специальных трехсекционных трамваев.