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На строительство метротрамвая Челябинска выделили 8,8 млрд рублей

На строительство метротрамвая Челябинска выделили 8,8 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком является АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна “Моспроект-2”».

За 8 млрд 828 млн 156,5 тыс. рублей нужно выполнить комплекс строительно-монтажных работ по проходке перегонных тоннелей от станции «Улица Овчинникова» до ДЩК № 5 и 6.

Трасса начинается от пересечения улицы Овчинникова с 1-й Окружной и проходит вдоль улицы Елькина до ее пересечения с улицей Карла Маркса.

Выполнить все работы необходимо с 28 марта 2025 года до 3 декабря 2026-го.

Ранее сообщалось, что первую линию метротрама планируют ввести в Челябинске в 2027 году. По проекту будет две линии: «Север-Юг» и «Запад-Восток». Ветку «Север-Юг» протяженностью 9 км начали прокладывать в 2023 году. Одновременно прорабатывается проект специальных трехсекционных трамваев.

экономика
строительство