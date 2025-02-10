На строительство метротрамвая Челябинска выделили 8,8 млрд рублей

Ранее сообщалось, что первую линию метротрама планируют ввести в Челябинске в 2027 году. По проекту будет две линии: «Север-Юг» и «Запад-Восток». Ветку «Север-Юг» протяженностью 9 км начали прокладывать в 2023 году. Одновременно прорабатывается проект специальных трехсекционных трамваев.