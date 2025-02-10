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Красноярская таможня пресекла контрабанду леса в Китай на 6,5 млн рублей

Возбуждены уголовные дела.

Источник: Красноярская таможня

Из Красноярска в Китай пытались незаконно вывезти древесину на 6,5 млн рублей. Об этом сообщает Красноярская таможня.

Сотрудники таможни пресекли вывоз в Китай 800 кубометров лесоматериалов из березы. 58-летний предприниматель указал недостоверные сведения о производителе продукции для легализации ее происхождения.

В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет и штраф.

Ранее сообщалось об увеличении поставок мандаринов в Красноярский край.

таможня