Красноярская таможня пресекла контрабанду леса в Китай на 6,5 млн рублей

Из Красноярска в Китай пытались незаконно вывезти древесину на 6,5 млн рублей. Об этом сообщает Красноярская таможня.
Сотрудники таможни пресекли вывоз в Китай 800 кубометров лесоматериалов из березы. 58-летний предприниматель указал недостоверные сведения о производителе продукции для легализации ее происхождения.
В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет и штраф.
Ранее сообщалось об увеличении поставок мандаринов в Красноярский край.