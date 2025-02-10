Электросетевой комплекс Калининградской области работает автономно

Сразу после выполнения перехода необходимый и достаточный резерв мощности для бесперебойного и надёжного энергоснабжения всех потребителей обеспечивают три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС.