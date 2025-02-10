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Электросетевой комплекс Калининградской области работает автономно

Переход был осуществлен рано утром 8 февраля.

После выхода Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ калининградская энергосистема с 8 февраля функционирует на собственных ресурсах, то есть автономно.

«Фактически это новая схема энергоснабжения, включающая современные и маневренные электростанции, готовые обеспечить ее устойчивость и надежность», — сообщили в региональном штабе по безопасности электроснабжения.

Энергосистема региона работает в штатном режиме, обеспечивается снабжение всех потребителей.

Сразу после выполнения перехода необходимый и достаточный резерв мощности для бесперебойного и надёжного энергоснабжения всех потребителей обеспечивают три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС.

энергетика