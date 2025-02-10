Электросетевой комплекс Калининградской области работает автономно

После выхода Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ калининградская энергосистема с 8 февраля функционирует на собственных ресурсах, то есть автономно.
«Фактически это новая схема энергоснабжения, включающая современные и маневренные электростанции, готовые обеспечить ее устойчивость и надежность», — сообщили в региональном штабе по безопасности электроснабжения.
Энергосистема региона работает в штатном режиме, обеспечивается снабжение всех потребителей.
Сразу после выполнения перехода необходимый и достаточный резерв мощности для бесперебойного и надёжного энергоснабжения всех потребителей обеспечивают три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС.