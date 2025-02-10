На Сухой Самарке планируют построить новый микрорайон

На прошлой неделе выезжал с застройщиком на место КРТ. Обсудили будущий микрорайон, и сложности, которые могут возникнуть при застройке. Сложности, в общем, очевидны — узкие дороги в границах Сухой Самарки, низкая транспортная доступность этого района. Кроме того, через эту часть Куйбышевского района идет дорога, соединяющая Самару с Новокуйбышевском. И это тоже повышает автомобильный трафик.