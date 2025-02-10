Экопромпарк появится рядом с КПО «Анапа» в Крымском районе в 2027 году

Строительство экопромопарка, площадью 10 га, планировалось в Варениковском сельском поселении еще в 2024 году. Однако сроки пришлось перенести. Концессионное соглашение между краевым министерством ТЭК и ЖКХ и региональным оператором было подписано в мае прошлого года. Инвестиции в проект составят 4,1 млрд рублей.