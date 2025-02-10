Экопромпарк появится рядом с КПО «Анапа» в Крымском районе в 2027 году

Об этом сообщили «Ведомости Юг» в компании «Экоцифра».
Строительство экопромпарка в Крымском районе перенесли на 2027 год. Резидентами парка планируется привлечь предприятия, которые будут перерабатывать вторичное сырье, поставляемое КПО «Анапа».
Строительство экопромопарка, площадью 10 га, планировалось в Варениковском сельском поселении еще в 2024 году. Однако сроки пришлось перенести. Концессионное соглашение между краевым министерством ТЭК и ЖКХ и региональным оператором было подписано в мае прошлого года. Инвестиции в проект составят 4,1 млрд рублей.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Адыгее в промышленный парк «Энем» планируется вложить 55 млрд рублей до 2035 года.