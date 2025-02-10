Сколько наличных денег в среднем приходится на каждого казахстанца

В то же время, несмотря на расширение инфраструктуры безналичных расчетов и роста их объема, доля безналичных операций выросла лишь до 86,7% с показателя 86,2% годом ранее. Для сравнения, за 2023 год безналичные операции увеличились с 82,5 до 86,2%. Снижение темпов роста по итогам 2024-го связано с более активным использованием наличных.