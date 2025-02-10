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Нацбанк планирует выпустить в обращение золотую монету «Славянка» номиналом Br100

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк планирует выпустить в обращение золотую слитковую (инвестиционную) монету «Славянка» номиналом Br100, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Решение о подготовке к выпуску монеты принято постановлением правления Нацбанка № 32 от 7 февраля 2025 года.

«Новая монета “Славянка” номиналом Br100 будет изготовлена из золота массой 15,55 г (половина тройской унции), пробой сплава 999,9 и тиражом 3 тыс. штук», — рассказали в Нацбанке.

В оформлении монеты планируется сохранить художественный образ молодой славянки с маленьким ребенком на руках в окружении двух райских птичек, а также надпись «Славянка» по аналогии с уже выпущенными Нацбанком золотой и серебряной инвестиционными монетами.

В банке отметили, что новая монета «Славянка» пополнит ряд уже выпущенных Национальным банком слитковых (инвестиционных) монет и расширит возможности инвестирования в драгоценные металлы.

«В настоящее время в обращении находятся золотая инвестиционная монета “Славянка” номиналом Br50, массой 7,78 г (четверть тройской унции) пробой сплава 999,9 и серебряная инвестиционная монета “Славянка” номиналом Br20, массой 31,10 г (одна тройская унция), пробой сплава 999,9, которые пользуются высоким спросом», — уточнили в Нацбанке.

экономика