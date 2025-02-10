КТЖ продлила ограничения на перевозки зерновых в Китай

Об этом сообщает агентство АПК Новости. Ранее запрет вводился с 1 по 10 февраля, действовал он и в январе.
Приказано «запретить прием к перевозке и переадресовку грузов пшеницы, семян масличных культур, ячменя, комбикорма, муки, отрубей и продуктов перемола (кроме зерна кукурузы) в крытых вагонах назначением на КНР через МГСП Алтынколь с 11 по 20 февраля 2025 года включительно».
Причиной ограничения назвали несвоевременную выгрузку вагонов и неприема грузов Китайской железной дорогой по МГСП Алтынколь, где скопилось более 250 зерновагонов.
В приказе сообщается, что в случае нормализации ситуации запрет будет отменен.