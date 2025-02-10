Газ будет поступать в Приднестровье и после 10 февраля: правительство Молдовы назвало условия

Газ будет поступать в Приднестровье и после 10 февраля — правительство Молдовы.
Но есть условия.
Вот, что в релизе кабинета министров:
Компания из Венгрии — MET Gas and Energy Marketing AG — получит оплату от JNX General Trading LLC из Дубая и доставит газ до границы с Республикой Молдова. Обе компании прошли проверку. MET Gas and Energy Marketing AG — трейдер природного газа на европейском рынке. Никаких нарушений национального и международного законодательства в деятельности компании JNX General Trading LLC не выявлено. Аналогичным образом, за компаниями не было выявлено ни одного гражданина Молдовы.
MET Gas and Energy Marketing AG будет поставлять газ до границы с Республикой Молдова на основании контракта, подписанного с Молдовагаз.
Тирасполь будет авансом оплачивать расходы по транзиту газа, транспортируемого от границы с Республикой Молдова в регион на основании соглашения между Молдовагаз и Тираспольтрансгаз.
Мы разрешаем этот транзит, и надеемся, что Тирасполь предпримет ряд действий, чтобы продемонстрировать открытость: освободит политзаключенных, решит вопрос с лицеем в Рыбнице, сохранит в сети молдавское общественное телевидение, уберет контрольно-пропускные пункты.