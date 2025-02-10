Газ будет поступать в Приднестровье и после 10 февраля: правительство Молдовы назвало условия

Компания из Венгрии — MET Gas and Energy Marketing AG — получит оплату от JNX General Trading LLC из Дубая и доставит газ до границы с Республикой Молдова. Обе компании прошли проверку. MET Gas and Energy Marketing AG — трейдер природного газа на европейском рынке. Никаких нарушений национального и международного законодательства в деятельности компании JNX General Trading LLC не выявлено. Аналогичным образом, за компаниями не было выявлено ни одного гражданина Молдовы.