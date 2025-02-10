Торговый комплекс «Триумф вкуса» в Омске выставлен на продажу

В конце 2023 года здание оценивалось в 765 миллионов рублей, а в октябре 2024 года цена уменьшилась до 510 миллионов рублей. В текущее время ее вновь повысили, и потенциальные покупатели могут рассмотреть варианты приобретения как всего здания, так и его частей, начиная от одной тысячи квадратных метров.