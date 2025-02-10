Торговый комплекс «Триумф вкуса» в Омске выставлен на продажу

Здание, площадь которого составляет 8,5 тысяч квадратных метров, оценено в 600 миллионов рублей. Торговый комплекс открылся в 2018 году, однако в настоящее время он закрыт и пустует.
Как сообщает РБК Омск, по информации компании «Регион Бизнес Недвижимость», которая и занимается продажей этого объекта, здание законсервировано из-за строительства дороги. В результате работ к «Триумфу вкуса» стало невозможно подъехать, что негативно сказалось на его функционировании.
В конце 2023 года здание оценивалось в 765 миллионов рублей, а в октябре 2024 года цена уменьшилась до 510 миллионов рублей. В текущее время ее вновь повысили, и потенциальные покупатели могут рассмотреть варианты приобретения как всего здания, так и его частей, начиная от одной тысячи квадратных метров.
Масштабная реконструкция бульвара Архитекторов, из-за которой и возникла проблема с доступом, началась осенью 2023 года. Дорога была полностью разрушена для расширения. Ожидалось, что работы завершатся до конца 2024 года, однако, по последней информации от мэра Сергея Шелеста, новые сроки завершения указаны на август 2025 года.