Новый спорткомплекс открыли в центре Екатеринбурга

Кроме нового льда дети оценили расположенные во второй очереди спорткомплекса раздевалки и столовую, стены которой украшены в стиле дизайна фасада «Дацюк-арены» — с перечислением положительных качеств хоккеиста и свердловской спортшколы («командный дух», «совершенство», «сила», «благодарность», «практика», «профессионализм» и т. п. ). Также здесь есть фигура Павла Дацюка с клюшкой на фоне числа «13» (свой номер хоккеист выбрал в честь трамвая № 13, на котором добирался на тренировки).