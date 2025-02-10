Новый спорткомплекс открыли в центре Екатеринбурга

Новый объект уникален тем, что в нем впервые в России главная ледовая арена расположена на втором этаже. На прошлой неделе эту площадку уже освоили юных хоккеисты — в рамках турнира «Ледокол».
9 февраля в финальном матче встретились команды Д-13 («Юность») и Д13 («Юность»)-2016. Победу одержала Д-13 («Юность») со счетом 10:2. «Бронзу» получил нефтекамский «Спартак», обыгравший в матче за третье и четвертое места команду «Авто ВП» из Верхней Пышмы. Также в турнире принимал участие «Спартаковец» из Екатеринбурга.
Кроме нового льда дети оценили расположенные во второй очереди спорткомплекса раздевалки и столовую, стены которой украшены в стиле дизайна фасада «Дацюк-арены» — с перечислением положительных качеств хоккеиста и свердловской спортшколы («командный дух», «совершенство», «сила», «благодарность», «практика», «профессионализм»
Столовая рассчитана на 120 человек. В будущем в ней смогут питаться не только юные спортсмены, но и родители и другие посетители спортивного комплекса. Оператор по организации питания будет определен после проведения конкурса.
Также приезжие хоккеисты уже опробовали построенную во второй очереди «Дацюк-арены» гостиницу. Здесь 48 комнат с двухместным и трехместными номерами, в которых могут разместиться 144 человека.
Директор спортшколы «Юность» Александр Евдокимов рассказал, что объект имеет площадь около 9 тыс. кв. м. Его строительство начали в январе 2024 года, а в феврале 2025 года на площадке уже спортивные состязания. Финансирование осуществлялось из трех источников: средства региона и города в равных долях, а также полученные гранты.
Также в комплексе размещены раздевальные комнаты, помещения для родителей юных спортсменов, медпункт, раздевалка для тех, кто пользуется открытым катком стадиона «Юность», и три бросковых зала.
Руководитель отделения хоккея Дацюк Арены Ольга Семейкина отметила, что бросковые залы позволяют отработать технику. Здесь искусственный лед, специальный материал стен обеспечивает реальный отскок шайбы, размер ворот уменьшен, чтобы тренировать меткость броска. Всего в комплексе три бросковых зала. Кроме того, для эффективной системы тренировок хоккеистов в «Дацюк Арена» предусмотрены четыре тренажера Rapid Shot, сообщил портал горадминистрации Екатеринбург.рф.
«Впервые в стране ледовая арена смонтирована на втором этаже. Проектировщики и строители смогли вместить в ограниченное пространство очень функциональный объект, сохранив все локации, которые были», — подчеркнул уникальность нового объекта Александр Евдокимов.
Пресс-служба горадминистрации отмечает, что после завершения работ было восстановлено пространство стадиона «Юность», тут сделали новую легкоатлетическую дорожку, роликодром и пять футбольных полей.
Александр Евдокимов отметил, что в школе олимпийского резерва воспитывались олимпийские чемпионы Павел Дацюк и Илья Бякин. Хоккеисты занимались до 15-летнего возраста, и не было возможности создать юниорскую или молодежную команду. С появлением «Дацюк-арены» эту идею можно воплотить в жизнь. Также в планах создание академии хоккея «Д13» — в честь Павла Дацюка.