«АвтоВАЗ» и «КамАЗ» поддержали ужесточение проверок китайских автомобилей

По словам министра, по грузовикам уже выявлены серьезные нарушения у трех китайских марок. В Минпромторге не ответили на запрос «Газеты.Ru», о каких именно китайских автокомпаниях идет речь. Однако уже 6 февраля Генпрокуратура инициировала внезапную проверку в ООО «Шакман Моторс», которое в России отвечает за дистрибуцию грузовиков Shacman. В качестве причины проведения разбирательства указано наличие информации о «причинении или непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого или среднего вреда», отмечается в релизе Генпрокуратуры.