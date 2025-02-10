Нацбанк Беларуси выпустит в обращение монету номиналом 100 рублей. Подробности сообщили в пресс-службе Национального банка.
Сообщается, что решение, связанное с подготовкой к выпуску монеты, было принято постановлением правления Нацбанка № 32 от 7 февраля 2025 года. Говорится, что новая монета «Славянка» окажется номиналом в 100 рублей, будет изготовлена из золота массой 15,55 грамма, пробой сплава 999,9 и тиражом 3 000 штук.
В пресс-службе отметили, что в оформлении монеты намерены сохранить художественный образ молодой славянки с маленьким ребенком на руках и в окружении двух райских птичек. Также планируют сохранить надпись «Славянка» по аналогии с уже выпущенными монетами.
В Нацбанке также напомнили, что сейчас в обращении в Беларуси находятся золотая инвестиционная монета «Славянка» номиналом 50 рублей, а также серебряная монета, номиналом 20 рублей. Указанные монеты пользуются высоким спросом.
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