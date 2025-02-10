Вторичное жилье дорожает быстрее новостроек в Казахстане

Рынок недвижимости в Казахстане продолжает испытывать рост цен. Согласно данным Бюро национальной статистики, за январь первичное жилье стало дороже в среднем на 1,3%, а вторичное — на 1,5%. В годовом разрезе средняя стоимость квадратных метров выросла на 4,1% и 6,1% соответственно.
Эти данные, по сути, подтвердили тот факт, что обсуждаемые, но пока еще не принятые поправки по поводу отмены налоговых льгот для застройщиков уже начали влиять на рынок недвижимости. Вслед за компаниями цены начали поднимать и сами казахстанцы, продающие жилье, причем делают они это гораздо активнее.
Как выросли цены на новостройки
В месячной динамике лидером по росту цен на первичном рынке жилья стал Қонаев — плюс 6,2%, а в Таразе и Жезказгане цены за месяц не изменились. В Алматы «первичка» подорожала на 1%, в Астане — на 1,7%, а в Шымкенте — на 1,2%.
Примечательно, что Атырау стал единственным городом, где за год первичное жилье стало немного дешевле (на 4,1%), тогда как некоторые другие города показали сильный рост. В частности, это Павлодар (плюс 13,8%), Актобе (плюс 13,6%), Кокшетау (плюс 13,4%) и Тараз (плюс 10%).
Самое дорогое первичное жилье продавалось в Алматы (582 175 тенге в среднем за квадратный метр), а самое дешевое — Уральске (284 136 тенге). В Астане средняя стоимость «квадрата» составляет 581 258 тенге, в Шымкенте — 462 178 тенге.
В среднем по стране стоимость квадратного метра составила 499 983 тенге.
Как выросли цены на вторичное жилье
В месячной динамике на вторичном рынке жилой недвижимости отметился Актобе — плюс 5,4%, тогда как в Кызылорде и Караганде цены остались прежними. В Алматы жилье подорожало на 1,5%, в Астане — на 1,4%, а в Шымкенте — сразу на 4,9%.
В годовом разрезе цены снизились в Усть-Каменогорске (на 3,3%), Караганде (на 1,6%), Уральске (на 0,7%) и Алматы (на 0,4%). При этом сильный рост зафиксирован в Атырау (на 17,3%), Астане (на 14,5%), Талдыкоргане (на 11,8%), а также в городах Туркестан (10,6%) и Қонаев (10,5%).
Самая дорогая «вторичка» продается в Астане (659 092 тенге за «квадрат»), а самая дешевая — в Кызылорде (310 996 тенге). В Алматы средний ценник составил 597 427 тенге, а в Шымкенте — 441 576 тенге.
При этом в среднем по Казахстану один квадратный метр стоил 526 788 тенге.
Как подорожала аренда.
Примечательно, что рост цен затронул и сферу аренды. Так, за месяц цены здесь выросли на 2%, а за год — сразу на 10%. В январе жилье сдавалось в среднем по 4 533 тенге за квадратный метр.
Самая дорогая аренда жилья — в Алматы (5 453 тенге), а самая дешевая — в Таразе (2 177 тенге). В Астане жилье сдается по средней цене 5 129 тенге за «квадрат», а в Шымкенте — 3 798 тенге.