Вторичное жилье дорожает быстрее новостроек в Казахстане

Эти данные, по сути, подтвердили тот факт, что обсуждаемые, но пока еще не принятые поправки по поводу отмены налоговых льгот для застройщиков уже начали влиять на рынок недвижимости. Вслед за компаниями цены начали поднимать и сами казахстанцы, продающие жилье, причем делают они это гораздо активнее.