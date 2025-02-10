В ТиНАО к концу 2025 года построят газопровод

Метод горизонтально направленного бурения позволяет прокладывать трубы под землей по заданной траектории. Сначала делают пилотную скважину, затем ее расширяют до нужных параметров, далее протягивают новый газопровод. Этот метод исключает необходимость раскопок на дорогах и, следовательно, не вызывает на них заторов.