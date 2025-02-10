В ТиНАО к концу 2025 года построят газопровод

В Троицком и Новомосковском административных округах столицы продолжают реализацию программы развития сети газопроводов. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к строительству необходимой для этого инфраструктуры в районе Вороново.
«При строительстве нового участка газопровода используют современные полиэтиленовые трубы. Они обладают высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к перепадам температур, а также повышенной гибкостью, что позволяет адаптировать трассу к особенностям рельефа. Данный газопровод будет одним из звеньев газовой сети ТиНАО, отвечающей за транспортировку голубого топлива непосредственно до потребителей», — рассказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.
Для прокладки более двух километров газовой сети высокого и среднего давления применят комбинированный метод, включающий в себя две современные бестраншейные технологии — горизонтально направленное и бурошнековое бурение.
Метод горизонтально направленного бурения позволяет прокладывать трубы под землей по заданной траектории. Сначала делают пилотную скважину, затем ее расширяют до нужных параметров, далее протягивают новый газопровод. Этот метод исключает необходимость раскопок на дорогах и, следовательно, не вызывает на них заторов.
В отличие от традиционного ведения работ открытым способом, метод бурошнекового бурения не требует раскопки траншеи по всей трассе прокладки коммуникаций, что позволяет минимизировать неудобства для горожан.
Надежность нового газопровода обеспечат и современные запорные устройства, интегрированные в автоматизированную систему диспетчерского управления АО «Мосгаз». Она позволяет круглосуточно отслеживать состояние инфраструктуры, оперативно управлять потоками газа и быстро реагировать на нештатные ситуации. При необходимости специалисты из центральной диспетчерской смогут перекрыть нужный участок газопровода в течение полутора минут.
В рамках работ установят новый газорегуляторный пункт шкафного типа отечественного производства. Он отвечает за понижение давления топлива до определенных значений и поддерживает их в заданных пределах.
Завершить строительство планируют в конце 2025 года. Новый газопровод прослужит городу более 40 лет.