Омичам, у которых появились долги за электричество, произвели перерасчёт

Оказалось, что никаких долгов нет. Просто нормативы изменились по решению суда и компания пересчитала их оплату с учётом этих изменений, несмотря на то, что потребители уже всё оплатили. УФАС обязал энергетиков пересчитать начисления по нормативу. В ведомстве отметили, что уберут долги только у тех, у кого не было задолженности по оплате в июне 2024 года.