Омичам, у которых появились долги за электричество, произвели перерасчёт

Омское УФАС сообщило, что омичам незаконно задним числом выставили в квитанциях крупные суммы долга за электроэнергию.
Оказалось, что никаких долгов нет. Просто нормативы изменились по решению суда и компания пересчитала их оплату с учётом этих изменений, несмотря на то, что потребители уже всё оплатили. УФАС обязал энергетиков пересчитать начисления по нормативу. В ведомстве отметили, что уберут долги только у тех, у кого не было задолженности по оплате в июне 2024 года.
Ранее мы сообщали, что бумажные квитанции от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов придут омичам до 7 февраля. Рассылку платёжного документа задержали в связи со сменой банка. В документе за январь уже будут новые реквизиты. Обычно квитанции на оплату капремонта приходят значительно раньше других квитанций за ЖКУ.