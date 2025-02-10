Еще 8 млрд направят на развитие транспортного комплекса на Среднем Урале

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева правительство региона увеличило финансирование госпрограммы развития транспортного комплекса в 2025 году на 8 миллиардов рублей, до 51,8 миллиарда. Средства направят на ремонт и строительство дорог, обновление подвижного состава общественного транспорта и другие проекты.