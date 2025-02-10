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Еще 8 млрд направят на развитие транспортного комплекса на Среднем Урале

Объем финансирования госпрограммы в 2025 году достигнет 51,8 миллиарда рублей.

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева правительство региона увеличило финансирование госпрограммы развития транспортного комплекса в 2025 году на 8 миллиардов рублей, до 51,8 миллиарда. Средства направят на ремонт и строительство дорог, обновление подвижного состава общественного транспорта и другие проекты.

461,5 миллиона рублей направят на реализацию нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», 667 миллиона рублей — на приведение в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог, включающих мосты и путепроводы, 1,8 миллиарда — на строительство, реконструкцию, капремонт и текущий ремонт муниципальных дорог.