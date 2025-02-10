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Власти Самары хотят запустить программу ремонта дорог к соцучреждениям

В Самаре приведут в порядок подъезды к школам и детсадам в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Самаре стартует программа ремонта дорог, ведущих к социальным учреждениям. Об этом сообщил мэр города Иван Носков в свое телеграм-канале.

«В этом году запустим программу ремонта, в первую очередь включим в нее подходы к школам и садикам, синхронизируем ее с ресурсниками, чтобы не делать двойную работу», — написал глава города.

Жители Промышленного района во время встречи с главой города пожаловались на плохие дороги и отсутствие тротуаров возле школ, детских садов, поликлиник и других важных объектов. Еще одна серьезная проблема — слабое освещение на этих участках.

Напомним, власти Самары хотят расширить дороги и построить многополосный мост в Сухой Самарке. Вопросы будут обсуждать с минтрансом Самарской области.