Прибыль предприятий Прикамья выросла за год на 17%

В целом по краю 75,7% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью в размере 434,4 млрд руб. (на 19% выше уровня января — ноября 2023 года). Убыток нерентабельных предприятий увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 57,3% и составил 18,4 млрд руб.