Прибыль предприятий Прикамья выросла за год на 17%

В целом по краю 75,7% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью в размере 434,4 млрд руб. (на 19% выше уровня января — ноября 2023 года). Убыток нерентабельных предприятий увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 57,3% и составил 18,4 млрд руб.
Промышленные предприятия края также получили положительный сальдированный финансовый результат в размере 352,9 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края за отчетный период составила 70%, полученная ими прибыль — 365,1 млрд руб. (на 20,3% выше аналогичного показателя за январь — ноябрь 2023 года).