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Прибыль предприятий Прикамья выросла за год на 17%

За январь ноябрь 2024 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 416 млрд руб., что на 17,7% выше уровня соответствующего периода предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

Источник: Коммерсантъ

В целом по краю 75,7% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью в размере 434,4 млрд руб. (на 19% выше уровня января — ноября 2023 года). Убыток нерентабельных предприятий увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 57,3% и составил 18,4 млрд руб.

Промышленные предприятия края также получили положительный сальдированный финансовый результат в размере 352,9 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края за отчетный период составила 70%, полученная ими прибыль — 365,1 млрд руб. (на 20,3% выше аналогичного показателя за январь — ноябрь 2023 года).

экономика