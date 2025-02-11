Продолжается капитальный ремонт путепровода на станции Батарейной

На оперативном совещании под руководством вице-мэра города Сергея Кладова были обсуждены текущие работы по капитальному ремонту путепровода на станции Батарейной. В МУП «Служба эксплуатации мостов» сообщили, что уже изготовлены арматурные каркасы и установлена опалубка. Во время технологического окна продолжительностью пять часов была произведена заливка бетона в стойки третьей опоры, и сейчас специалисты ждут набор прочности, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.