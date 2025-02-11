Продолжается капитальный ремонт путепровода на станции Батарейной

На оперативном совещании под руководством вице-мэра города Сергея Кладова были обсуждены текущие работы по капитальному ремонту путепровода на станции Батарейной. В МУП «Служба эксплуатации мостов» сообщили, что уже изготовлены арматурные каркасы и установлена опалубка. Во время технологического окна продолжительностью пять часов была произведена заливка бетона в стойки третьей опоры, и сейчас специалисты ждут набор прочности, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.
«Каждую неделю фиксируем результаты проделанной работы и определяем задачи на ближайшие дни. Если появляются какие-то вопросы, решаем их незамедлительно. Напомню, ремонт по поручению мэра Руслана Болотова находится на особом контроле», — заявил Сергей Кладов.
На площадку завезено новое оборудование — консольно-шлюзовой кран, который будет применен для установки балок пролетного строения на стойке. В данный момент осуществляется сборка крана, после чего его поднимут наверх.
«Работу осложняли недавно прошедшие морозы. Из-за низких температур случилось перемерзание кабелей, рабочим пришлось устанавливать тепляки. К счастью, погода нормализовалась, и мы вернулись к привычному режиму. Работы на путепроводе ведем согласно графику», — сообщил руководитель подрядной организации — МУП «Служба эксплуатации мостов» Андрей Пономарев.
Кроме того, подготавливается арматура и опалубка для швов омоноличивания, и на очереди подъем балок на пролетное строение.