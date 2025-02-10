Белорусские лесхозы вырастили тюльпаны по цене от 2,5 до 4 рублей за штуку

А впервые в этом году тюльпаны вырастили в Петриковском лесхозе Гомельской области. Цветы подготавливают к продаже уже в ближайшие дни. Здесь высадили 18 тысяч луковиц элитных голландских сортов белого, красного, желтого и градиентного цветов. Цена одного цветка будет 4 белрубля.