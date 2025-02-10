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Белорусские лесхозы вырастили тюльпаны по цене от 2,5 до 4 рублей за штуку

Первые белорусские тюльпаны поступят в продажу по цене 2,5 рубля за штуку.

Источник: Комсомольская правда

Лесхозы вырастили в Беларуси первые тюльпаны 2025 года. В том числе в начале февраля первые тюльпаны готовы продавать и в Петриковском лесхозе, сообщает телеграм-канал хозяйства.

В октябре 2024-го В Минлесхозе сообщали, что тюльпаны начнут массово выращивать в лесхозах Беларуси.

Изначальная задача в том, чтобы в двух хозяйствах каждой области расширили опыт цветоводства. Например, Ивацевичский опытный лесхоз в Брестской области предлагает десятки сортов тюльпанов приобретать оптом и в розницу по единой цене для всех сортов.

— Опт от 500 штук — по 2,5 белорусского рубля за единицу, а в розницу — 4 белорусских рубля, — рассказали на предприятии ivatsevichy.by.

А впервые в этом году тюльпаны вырастили в Петриковском лесхозе Гомельской области. Цветы подготавливают к продаже уже в ближайшие дни. Здесь высадили 18 тысяч луковиц элитных голландских сортов белого, красного, желтого и градиентного цветов. Цена одного цветка будет 4 белрубля.

Тем временем синоптики сказали, что в Беларуси потеплеет к 13 февраля, а потом резко похолодает до −16: «Придет холодный фронт с центром над Волгой».