Россельхознадзор предупредил волгоградцев о токсичной картошке

— Если ростки длинные и многочисленные, это может быть признаком того, что картофель начал терять влагу и питательные вещества. В таком случае клубни могут стать мягкими и менее вкусными. Обратите внимание на цвет картофеля. Если кожура позеленела, это свидетельствует о повышенном содержании соланина — токсичного вещества, которое может вызвать отравление. Такой картофель лучше выбросить, — рекомендуют специалисты.