В Новосибирске обновят девять трамваев за 450 миллионов рублей

Правительство Новосибирска продолжат обновление трамвайного парка: на сайте госзакупок размещен конкурс на модернизацию девяти вагонов. Стоимость контракта составит 450 миллионов рублей.
Работы предполагают капитальный ремонт ходовой части и установку новых кузовов. Все модернизированные трамваи должны выйти на маршруты до конца 2025 года. Подрядчика определят 26 февраля, заявки принимаются до 25 февраля. Гарантия на обновленные вагоны составит минимум 12 месяцев или 70 тысяч километров пробега.
Ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что для города закупили новые составы метрополитена. Первые вагоны прибудут к ноябрю 2025 года.