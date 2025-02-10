В Новосибирске обновят девять трамваев за 450 миллионов рублей

Работы предполагают капитальный ремонт ходовой части и установку новых кузовов. Все модернизированные трамваи должны выйти на маршруты до конца 2025 года. Подрядчика определят 26 февраля, заявки принимаются до 25 февраля. Гарантия на обновленные вагоны составит минимум 12 месяцев или 70 тысяч километров пробега.