Правительство будет проверять частные мобильные переводы граждан

…При открытии банковского счета клиент-физическое лицо представляет заявление, в котором указывает, что по данному банковскому счету не будет осуществлять операции, связанные с предпринимательской деятельностью, нотариальной деятельностью, адвокатской деятельностью, деятельностью по исполнению исполнительных документов, деятельностью по урегулированию споров в порядке медиации… Таким образом, физические лица, получающие оплату за товар или услугу посредством мобильных переводов, предназначенных для личных целей, нарушают требования банковского законодательства.