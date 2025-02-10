Правительство будет проверять частные мобильные переводы граждан

Об этом в ответе на депутатский запрос от парламентской фракции «Ак жол» заявил вице-премьер Серик Жумангарин.
…При открытии банковского счета клиент-физическое лицо представляет заявление, в котором указывает, что по данному банковскому счету не будет осуществлять операции, связанные с предпринимательской деятельностью, нотариальной деятельностью, адвокатской деятельностью, деятельностью по исполнению исполнительных документов, деятельностью по урегулированию споров в порядке медиации… Таким образом, физические лица, получающие оплату за товар или услугу посредством мобильных переводов, предназначенных для личных целей, нарушают требования банковского законодательства.
По мнению Серика Жумангарина, по установлению нижнего предела платежа, подлежащего мониторингу, в размере 3−5 тысяч тенге не поддерживается, «поскольку в сфере розничной торговли стоимость одного товара может быть ниже данного предела, но общий товарооборот — значительно высоким».
Депутаты также предлагали ввести мониторинг мобильных платежей начиная с суммы в 1 млн тенге в месяц, но и эту идею Серик Жумангарин отверг, так как она противоречит «принципу справедливости налогообложения».