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Правительство будет проверять частные мобильные переводы граждан

АСТАНА, 10 фев — Sputnik. Правительство отклонило предложение не проверять частные мобильные переводы до трёх тысяч тенге.

Источник: Unsplash / Grab

Об этом в ответе на депутатский запрос от парламентской фракции «Ак жол» заявил вице-премьер Серик Жумангарин.

…При открытии банковского счета клиент-физическое лицо представляет заявление, в котором указывает, что по данному банковскому счету не будет осуществлять операции, связанные с предпринимательской деятельностью, нотариальной деятельностью, адвокатской деятельностью, деятельностью по исполнению исполнительных документов, деятельностью по урегулированию споров в порядке медиации… Таким образом, физические лица, получающие оплату за товар или услугу посредством мобильных переводов, предназначенных для личных целей, нарушают требования банковского законодательства.

отметил вице-премьер в ответе на депутатский запрос

По мнению Серика Жумангарина, по установлению нижнего предела платежа, подлежащего мониторингу, в размере 3−5 тысяч тенге не поддерживается, «поскольку в сфере розничной торговли стоимость одного товара может быть ниже данного предела, но общий товарооборот — значительно высоким».

Депутаты также предлагали ввести мониторинг мобильных платежей начиная с суммы в 1 млн тенге в месяц, но и эту идею Серик Жумангарин отверг, так как она противоречит «принципу справедливости налогообложения».

экономика