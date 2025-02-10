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«Россети» инвестируют в Калининградскую область 5 миллиардов рублей

В Калининградской области модернизируют около двух тысяч километров ЛЭП и обновят оборудование 19 подстанций 110−330 кВ и 531 трансформаторных подстанций.

Источник: Янтарный край

Об этом заявил гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на встрече с губернатором Алексеем Беспрозванных. Встреча прошла в Москве.

Одной из тем разговора стало решение стран Прибалтики выйти из энергокольца БРЭЛЛ, что привело к тому, что Калининградская область теперь работает в автономном режиме. «Россети» намерены инвестировать в энергетику региона в этом году около 5 миллиардов рублей.

В ближайших планах — завершение нескольких крупных проектов, включая расширение подстанции 110 кВ «Космодемьянская» в Калининграде, что позволит увеличить её мощность более чем на 20%. Это повысит надёжность электроснабжения центральных районов города.

энергетика