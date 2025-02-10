«Россети» инвестируют в Калининградскую область 5 миллиардов рублей

Одной из тем разговора стало решение стран Прибалтики выйти из энергокольца БРЭЛЛ, что привело к тому, что Калининградская область теперь работает в автономном режиме. «Россети» намерены инвестировать в энергетику региона в этом году около 5 миллиардов рублей.