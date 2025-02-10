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Делегация представителей крупных китайских предприятий посетит Казахстан

АЛМАТЫ, 10 фев — Sputnik. В понедельник делегация китайских предпринимателей, организованная Китайским комитетом содействия развитию международной торговли (ККСРМТ), отправилась с визитом в Казахстан для содействия торгово-экономическому сотрудничеству между сторонами, передает Синьхуа.

Источник: Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

По сообщению ККСРМТ, в состав делегации вошли представители 32 известных китайских предприятий, таких как Citic Group, PetroChina, Sinopec, CNOOC и Sinochem.

В ходе четырехдневного визита китайские предприниматели проведут углубленные обмены с политическими и деловыми кругами Казахстана для изучения потенциала развития ключевых областей сотрудничества, таких как торговля нефтью и газом, экологически чистые источники энергии и электронная коммерция.

говорится в сообщении

В организации подчеркнули, что в последние годы китайско-казахстанские отношения непрерывно развиваются стремительными темпами, «что предоставило широкие возможности деловым кругам двух стран для проведения более масштабных, глубоких и качественных мероприятий».

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, по итогам 2024 года общий объем товарооборота Китая с Казахстаном достиг $43,82 млрд с приростом на 6,8% в годовом выражении.

экономика