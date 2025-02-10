В Беларуси вступили в силу изменения по уплате утильсбора

В отношении транспортных средств, указанных в приложении 2 к постановлению Nº437, такие ставки в среднем увеличены в два раза.
B отношении транспортных средств категории M1, оснащенных электродвигателями с различными типами гибридных силовых установок, исключается возможность применения пониженной ставки.
Транспортные средства категории М1, ввозимые физлицами для личного пользования, в том числе оснащенные электродвигателями, облагаются утильсбором по ставкам, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 приложения 2 к постановлению Nº 437. При этом в отношении таких авто, с даты выпуска которых прошло до трех лет включительно, ставка не изменилась и составляет Br544,5. В отношении транспортных средств, с даты выпуска которых прошло более трех лет, ставка увеличилась немного более, чем на 30%, и составляет Br1089.
Дополнительно выделены такие виды транспортных средств, как автосамосвалы и автофургоны, в отношении которых установлены соответствующие ставки утильсбора в зависимости от их характеристик.
Скорректированы положения, регулирующие применение пониженных ставок в отношении седельных тягачей в отношении ввозимых седельных тягачей экологических классов 5 и 6: в пределах количества, определяемого в 2025—2026 годах Министерством транспорта и коммуникаций и Министерством промышленности (при условии согласования приобретения ввозимых транспортных средств в установленном порядке), и свыше этих пределов.
Также изменениями предусмотрена особенность применения ставок в отношении автобусов (категории М2 и МЗ). Пониженные ставки утильсбора применяются при условии согласования приобретения ввозимых транспортных средств Комиссией по вопросам промышленной политики.
Размеры ставок утилизационного сбора, указанные в приложении 2 к постановлению Nº951, изменены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в основном в пределах 10%.
Также в приложении 2 выделены такие виды самоходных машин, как мотовездеходы, снегоболотоходы, снегоходы.
В связи с этим скорректирована Инструкция о порядке заполнения, представления, регистрации, внесения изменений, а также аннулирования документа, отражающего исчисление и уплату утилизационного сбора (утверждена постановлением ГТК от 13 февраля 2014 г. Nº4). Соответствующие изменения внесены постановлением ГТК от 30 января 2025 года Nº7.