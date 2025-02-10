В Беларуси вступили в силу изменения по уплате утильсбора

Транспортные средства категории М1, ввозимые физлицами для личного пользования, в том числе оснащенные электродвигателями, облагаются утильсбором по ставкам, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 приложения 2 к постановлению Nº 437. При этом в отношении таких авто, с даты выпуска которых прошло до трех лет включительно, ставка не изменилась и составляет Br544,5. В отношении транспортных средств, с даты выпуска которых прошло более трех лет, ставка увеличилась немного более, чем на 30%, и составляет Br1089.