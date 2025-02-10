В Самарской области дорожное управление наказали за плохую уборку дорог от снега

В Самарской области руководителя филиала Елховское ДЭУ привлекли к административной ответственности за ненадлежащее содержание дороги. Нарушения нашли во время проведения проверки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«В январе 2025 года предприятие не убирало своевременно рыхлый снег после снегопада на нескольких участках автомобильных дорог», — рассказали в пресс-службе.
Заснеженными оставались дороги Заблоцкое — Владимировка, Никитинка — Знаменка, Ульяновск — Димитровград — Самара, Елховка — Никитинка. Надзорный орган завел дело об административном правонарушении.
Мировой суд оштрафовал должностное лицо на 20 тысяч рублей. Напомним, в Самаре назвали четыре основные проблемы в работе скорой помощи.