Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области дорожное управление наказали за плохую уборку дорог от снега

В Самарской области оштрафовали директора предприятия, которое несвоевременно очищало дороги.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области руководителя филиала Елховское ДЭУ привлекли к административной ответственности за ненадлежащее содержание дороги. Нарушения нашли во время проведения проверки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«В январе 2025 года предприятие не убирало своевременно рыхлый снег после снегопада на нескольких участках автомобильных дорог», — рассказали в пресс-службе.

Заснеженными оставались дороги Заблоцкое — Владимировка, Никитинка — Знаменка, Ульяновск — Димитровград — Самара, Елховка — Никитинка. Надзорный орган завел дело об административном правонарушении.

Мировой суд оштрафовал должностное лицо на 20 тысяч рублей. Напомним, в Самаре назвали четыре основные проблемы в работе скорой помощи.

ЖКХ