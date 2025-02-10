Донские власти заключили соглашение с владельцем Парамоновских складов

По данным издания 161.RU, фирма «Альянс-М» в течение полутора лет должна передать комитету на согласование научно-проектную документацию по сохранению памятника. Спустя полтора года после согласования должны завершиться работы. В случае, если этого не произойдёт, владелец будет платить по 100 тысяч рублей ежемесячно.