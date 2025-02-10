Донские власти заключили соглашение с владельцем Парамоновских складов

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области заключил мировое соглашение с собственником Парамоновских складов, фирмой «Альянс-М». Это следует из данных, опубликованных в картотеке донского арбитража.
До конца 2023 года владелец должен был представить проект реконструкции Парамоновских складов. Кроме того, компания должна была закрыть доступ к складам для посторонних. Но этого так и не случилось.
По данным издания 161.RU, фирма «Альянс-М» в течение полутора лет должна передать комитету на согласование научно-проектную документацию по сохранению памятника. Спустя полтора года после согласования должны завершиться работы. В случае, если этого не произойдёт, владелец будет платить по 100 тысяч рублей ежемесячно.
Самое старое строение из комплекса экспортных зерновых складов было построено в середине XIX века, а последнее — в конце 1890-х годов. Большинство помещений находилось в собственности купцов Максимовых и всего два из них принадлежали купцам Парамоновым.