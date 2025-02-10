Потребление природного газа в Молдове снижается

Уровень оплаты за потребленный в 2024 году природный газ по состоянию на 31 января 2025 достигает 98,8% с ростом на 0,8 процентного пункта по сравнению с 2023 годом, и в абсолютных цифрах оценивается в 10,517 миллиарда леев.