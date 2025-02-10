Потребление природного газа в Молдове снижается

Он отметил, что в сравнении с декабрем 2024 года этот показатель также ниже на 7,8 миллиона кубометров, или на 5,4%.
Чебан также представил данные об оплате фактур за потребленное голубое топливо.
Бытовые потребители по состоянию на 31 января 2025 года погасили 97,9% выставленных в счетах сумм, что на 0,1 процентного пункта меньше показателя того же периода прошлого года.
Доля платежей юридических лиц достигла 98,5%, что на 0,5 процентного пункта выше показателей того же периода 2024 года, уточнил глава «Молдовагаза».
Он также сообщил, что за указанный период от сети было отключено 317 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику в общей сложности 1,254 миллиона леев.
Уровень оплаты за потребленный в 2024 году природный газ по состоянию на 31 января 2025 достигает 98,8% с ростом на 0,8 процентного пункта по сравнению с 2023 годом, и в абсолютных цифрах оценивается в 10,517 миллиарда леев.
Он добавил, что данная сумма учитывает пересмотренные за этот период тарифы.