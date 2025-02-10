Сотрудничество российской науки и ведущих компаний назвали необходимым

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, поручил правительству и Российской академии наук добавить дополнительные мероприятия для обеспечения не просто самодостаточности страны в важнейших отраслях, но и для превосходства отечественных наукоемких технологий и продукции в жизненно важных сферах. Почему это важно и как этого добиться — в нашем материале.