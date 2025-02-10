Правительство Казахстана предложило установить НДС на уровне 16%

При этом также имеется дифференциация, добавил он.
Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей — промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение.
Отмечено, что в настоящее время в аграрном секторе крестьянские хозяйства не платят НДС, а юридические лица в силу имеющихся льгот платят только 30% от положенных к уплате налогов в бюджет. По новым механизмам никто из них НДС платить не будет.
Виды отраслей, на которые будет распространяться ставка в 10%, еще обсуждаются с бизнесом.
В правительстве заявляют, что при реализации налоговой реформы ожидается рост налоговых поступлений в бюджет страны 4−5 трлн тенге ежегодно.