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Правительство Казахстана предложило установить НДС на уровне 16%

АЛМАТЫ, 10 фев — Sputnik. Правительство Казахстана предлагает общеустановленную ставку НДС на уровне 16%, заявил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на встрече с представителями бизнеса в Астане.

Источник: Региональная служба коммуникаций Алматинской области

При этом также имеется дифференциация, добавил он.

Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей — промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение.

цитирует пресс-служба правительства слова Амрина

Отмечено, что в настоящее время в аграрном секторе крестьянские хозяйства не платят НДС, а юридические лица в силу имеющихся льгот платят только 30% от положенных к уплате налогов в бюджет. По новым механизмам никто из них НДС платить не будет.

Виды отраслей, на которые будет распространяться ставка в 10%, еще обсуждаются с бизнесом.

В правительстве заявляют, что при реализации налоговой реформы ожидается рост налоговых поступлений в бюджет страны 4−5 трлн тенге ежегодно.

экономика
налоги