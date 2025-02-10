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Приднестровье обеспечат газом при российской поддержке — Красносельский

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Приднестровье в дальнейшем будет обеспечиваться газом венгерской компанией при участии «Молдовагаза» и при российской кредитной и функциональной поддержке, сообщил глава региона Вадим Красносельский.

Источник: Sputnik.md

Сегодня завершающий день реализации 10-дневного гуманитарного проекта по поставке в Приднестровье европейского газа. С 1 по 10 февраля в республику поступило в качестве меры поддержки 26,275 млн кубов. Этот ресурс был использован для обеспечения газо-, тепло- и электроснабжения граждан, малого и среднего бизнеса. Мы признательны должностным лицам Евросоюза за оказанное содействие, которое позволило на данном этапе восстановить энергосистему республики.

написал Красносельский в своем Telegrаm-канале

Он сообщил, что далее Приднестровье будет обеспечиваться газом венгерской компанией при участии «Молдовагаза» и при этом отметил принятое молдавской комиссией по ЧС «положительное решение на этот счет».

Венгерская поставка стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке. Благодарю представителей Министерства энергетики РФ за помощь.

заявил Красносельский

Лидер Приднестровья сообщил, что может успокоить приднестровцев: обеспечение газом будет, энергосистема стабилизируется.

энергетика