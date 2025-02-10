Приднестровье обеспечат газом при российской поддержке — Красносельский

Сегодня завершающий день реализации 10-дневного гуманитарного проекта по поставке в Приднестровье европейского газа. С 1 по 10 февраля в республику поступило в качестве меры поддержки 26,275 млн кубов. Этот ресурс был использован для обеспечения газо-, тепло- и электроснабжения граждан, малого и среднего бизнеса. Мы признательны должностным лицам Евросоюза за оказанное содействие, которое позволило на данном этапе восстановить энергосистему республики.