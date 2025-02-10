Приднестровье обеспечат газом при российской поддержке — Красносельский

Сегодня завершающий день реализации 10-дневного гуманитарного проекта по поставке в Приднестровье европейского газа. С 1 по 10 февраля в республику поступило в качестве меры поддержки 26,275 млн кубов. Этот ресурс был использован для обеспечения газо-, тепло- и электроснабжения граждан, малого и среднего бизнеса. Мы признательны должностным лицам Евросоюза за оказанное содействие, которое позволило на данном этапе восстановить энергосистему республики.
Он сообщил, что далее Приднестровье будет обеспечиваться газом венгерской компанией при участии «Молдовагаза» и при этом отметил принятое молдавской комиссией по ЧС «положительное решение на этот счет».
Венгерская поставка стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке. Благодарю представителей Министерства энергетики РФ за помощь.
Лидер Приднестровья сообщил, что может успокоить приднестровцев: обеспечение газом будет, энергосистема стабилизируется.