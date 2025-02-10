Совмин определил тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2025 год в Беларуси

В сообщении подчеркивается, что стоимость природного газа не изменилась и осталась на уровне 2024 года. Что касается тарифов на электроэнергию, то с 1 января 2025 года они повышаются на 11,9%. В пресс-службе пояснили, что для типовой квартиры в случае нормативного потребления электроэнергии это будет 4,51 рубля.