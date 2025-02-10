Совмин определил тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2025 год в Беларуси. Подробности рассказали в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.
«Правительством установлены тарифы на ЖКУ на 2025 год», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее постановление было подписано премьер-министром Романом Головченко. Согласно информации, цены (тарифы) устанавливаются с 1 января 2025 года исходя из подходов, которые предусматривают распределение прироста платежей по типовой квартире в размере 21 рубля, или 0,5 базовой величины, между всеми ЖКУ.
В сообщении подчеркивается, что стоимость природного газа не изменилась и осталась на уровне 2024 года. Что касается тарифов на электроэнергию, то с 1 января 2025 года они повышаются на 11,9%. В пресс-службе пояснили, что для типовой квартиры в случае нормативного потребления электроэнергии это будет 4,51 рубля.
Говорится, что цены на сжиженный газ для белорусов выросли на 5%. Отмечается, что стоимость баллона сжиженного газа весом 21 килограмм в пределах нормативного потребления окажется 24,50 рубля.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении тарифов на коммунальные услуги в Беларуси.
Тем временем министр труда сказала, что 67% белорусов полгода получают по больничному больше, чем раньше.
Кроме того, глава Минтруда сказала, сколько раз повысят пенсии в Беларуси в 2025 году.