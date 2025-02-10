Установлены новые тарифы на ЖКУ

Новые цены устанавливаются с 1 января 2025 года. Повышаются тарифы на электроэнергию для населения — на 11,9%. Для типовой квартиры при нормативном потреблении электричества плата вырастет на 4 рубля 51 копейку.
Также на 5% увеличены цены на сжиженный газ для населения, теперь 21-килограммовый баллон будет стоить 24 рубля 50 копеек. При этом цены на природный газ не изменились и остались на уровне прошлого года. В целом, отмечается, что плата за коммуналку в 2025-м вырастет на 21 рубль (половина базовой величины).
В конце января указ о предельно допустимых тарифах на услуги ЖКХ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Сообщалось, что с 1 января 2025 года для белорусов подорожали все услуги, за исключением отопления и горячей воды, на 17 рублей 5 копеек. С 1 июня также вырастет плата за тепловую энергию на цели отопления и горячее водоснабжение — на 3 рубля 95 копеек.