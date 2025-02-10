Установлены новые тарифы на ЖКУ

Также на 5% увеличены цены на сжиженный газ для населения, теперь 21-килограммовый баллон будет стоить 24 рубля 50 копеек. При этом цены на природный газ не изменились и остались на уровне прошлого года. В целом, отмечается, что плата за коммуналку в 2025-м вырастет на 21 рубль (половина базовой величины).