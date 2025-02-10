Лукашенко разрешил продавать ювелирные изделия онлайн в Беларуси. Это следует из указа № 52 президента Беларуси Александра Лукашенко «О дистанционной торговле ювелирными изделиями через интернет-магазины», который был подписан в понедельник, 10 февраля. Об этом проинформировали в пресс-службе президента.
В сообщении говорится, что указанный документ был принят в целях поддержки белорусской ювелирной отрасли, а также развития интернет-торговли ювелирными изделиями белорусского производства.
В пресс-службе уточнили, что, согласно указу, юрлицам и ИП, которые имеют соответствующие лицензии, можно осуществляться интернет-торговлю маркированными ювелирными изделиями, которые были произведены в Беларуси.