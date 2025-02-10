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Белорусский экономист сказала, что будет с долларом, объяснив, почему он будет уходить

Белорусский экономист сказала, что будет с долларом и почему он будет уходить.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский экономист, доктор экономических наук Ирина Новикова сказала в эфире телеканала СТВ, что будет с долларом, объяснив, почему он будет уходить.

В частности, Новикова заметила:

— Как бы ни говорили, будет доллар цифровой или какой-то, доллар будет уходить.

Этот процесс экономист связала с военным подходом и подписанием в 1971 году соглашения между США в лице президента Ричарда Никсон с отцом нынешнего принца Саудовской Аравии.

— Почему все стали продавать в долларах? Потому что Саудовская Аравия обладает таким количеством нефти, что они монополистами являются, — высказалась Новикова. — И, соответственно, когда было подписано это соглашение, им прогарантировали: мы ваши нефтяные скважины охраняем, вы никого не бойтесь, то есть мы отвечаем за безопасность. Но все контракты мировые должны заключаться в долларах.

Экономист сказала, что для этого требуется сделать в США: включить станок.

— Но! Что произошло в сентябре 2023 года? [Президент России Владимир] Путин когда был у саудовского принца? В 2023 году. И саудовский принц, сын того короля, подписал соглашение о переходе на нефтеюань, — напомнила Ирина Новикова.

Тем временем глава ЦИК Беларуси Карпенко высказался о своих активах за рубежом после введения санкций против него.

А глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал о формировании резервных фондов для быстрого решения проблем белорусов.