Белорусский экономист сказала, что будет с долларом, объяснив, почему он будет уходить

— Почему все стали продавать в долларах? Потому что Саудовская Аравия обладает таким количеством нефти, что они монополистами являются, — высказалась Новикова. — И, соответственно, когда было подписано это соглашение, им прогарантировали: мы ваши нефтяные скважины охраняем, вы никого не бойтесь, то есть мы отвечаем за безопасность. Но все контракты мировые должны заключаться в долларах.