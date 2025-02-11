На Кубани сократилось число вакансий для строителей

По данным аналитиков рекрутингового ресурса, индекс конкуренции в профобласти «Строительство и недвижимость» на Кубани впервые за 1,5 года поднялся выше четырех резюме на вакансию и составил 4,3. Такая же ситуация в Адыгее. В декабре в республике впервые почти за два года индекс поднялся, достигнув 4,1 (число вакансий осталось на прежнем уровне, а резюме увеличилось на 56%). При этом дефицит кадров в отрасли сохраняется (4,4 резюме на вакансию — нижняя границы нормы), но не такой острый, как в декабре 2023 года, когда hh.индекс в Краснодарском крае составлял 3, а в республике — 2,7. Тогда число вакансий год к году выросло на Кубани на 41%, а в Адыгее — на 247%.