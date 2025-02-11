Нацбанк заметно уменьшил курс евро и курс доллара на 11 февраля

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 11 февраля 2025 года, вторник. Так, курс доллара и курс евро уменьшились, а курс российского рубля, наоборот, повысился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 11 февраля, в Национальном банке определили такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3813 белорусского рубля, 1 евро — 3,4915 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4562 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на понедельник, 10 февраля, курс евро и курс доллара понизились, а курс российского рубля вырос во вторник, 11 февраля. Ощутимее изменен курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0086 белрубля, евро потерял 0,0305 белрубля, а курс российского рубля повысился на 0,0028 белрубля.
Тем временем Совмин определил тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2025 год в Беларуси.