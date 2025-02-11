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США урезали помощь для расследования военных преступлений на Украине

Под угрозой оказалось финансирование шести проектов.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты Америки сократили финансирование программ, направленных на расследование военных преступлений на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, данное решение стало результатом пересмотра приоритетов в распределении бюджетных средств.

Под угрозой оказались шесть проектов, общий бюджет которых составляет 89 миллионов долларов. Это сокращение финансирования может существенно повлиять на усилия по расследованию и документированию возможных военных преступлений.

Ранее помощник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США планируют возместить средства, которые были потрачены на помощь Украине за счет ресурсов страны.