В Госдуме рассказали об изменении правил оплаты отопления с 1 марта

Об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, передает ИА DEITA.RU.
С целью повышения прозрачности в оплате услуг отопления с 1 марта 2025 года вводится запрет на переход регионов на модель, при которой платежи распределяются равномерно на весь год. Это часто вызывало вопросы у собственников: за что именно они платят, отметил парламентарий.
С новой сезонной системой оплаты каждый собственник сможет сопоставить свои начисления с показаниями счетчиков, добавил депутат. Он также признал, что у этой системы есть свои недостатки, так как платежи в осенне-зимний период будут выше, чем в теплое время года.
По словам Якубовского, в тех регионах, которые уже перешли на форму равномерной ежемесячной оплаты, эта система останется, но в будущем изменения будут ограничены указом российского правительства, пишет РИА Новости.