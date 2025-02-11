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В Госдуме рассказали об изменении правил оплаты отопления с 1 марта

С 1 марта российские регионы больше не смогут использовать систему равномерной оплаты за отопление на протяжении всего года — с началом весны начисления будут производиться только в отопительный сезон.

Источник: ДЕЙТА

Об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, передает ИА DEITA.RU.

С целью повышения прозрачности в оплате услуг отопления с 1 марта 2025 года вводится запрет на переход регионов на модель, при которой платежи распределяются равномерно на весь год. Это часто вызывало вопросы у собственников: за что именно они платят, отметил парламентарий.

С новой сезонной системой оплаты каждый собственник сможет сопоставить свои начисления с показаниями счетчиков, добавил депутат. Он также признал, что у этой системы есть свои недостатки, так как платежи в осенне-зимний период будут выше, чем в теплое время года.

По словам Якубовского, в тех регионах, которые уже перешли на форму равномерной ежемесячной оплаты, эта система останется, но в будущем изменения будут ограничены указом российского правительства, пишет РИА Новости.

ЖКХ