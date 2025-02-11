В Госдуме предложили ввести мораторий на повышение цен на детское питание

В Государственной Думе России предложили ввести мораторий на повышение цен на детское питание до 1 июля 2026 года и включить его в список социально значимых товаров первой необходимости. Об этом пишет РИА Новости.
Депутаты от фракции партии «Справедливая Россия — За правду» направили соответствующее обращение председателю правительства Михаилу Мишустину.
По информации депутатов, с начала текущего года цены на детское питание увеличились в среднем более чем на 15%, что негативно сказалось на семьях с маленькими детьми. Особенно остро стоит вопрос подорожания молочных смесей, которые являются основным источником питания для младенцев.
Также значительно возросли цены на мясные консервы, овощные смеси и фруктово-ягодное пюре, что вызывает беспокойство у родителей.
Данная инициатива направлена на защиту интересов семей и обеспечение доступности качественного питания для детей. Депутаты подчеркивают важность принятия мер, которые помогут смягчить финансовую нагрузку на родителей и гарантировать стабильные цены на детские продукты.
Ранее заместитель главы партии «Новые люди» Сардана Авксентьева предложила.
ввести одинаковые требования к питанию школьников и депутатов. Политик подчеркивает, что представители власти получают сбалансированные и разнообразные блюда, при этом в школах нередко наблюдаются проблемы с качеством еды.