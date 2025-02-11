В Приангарье в магазинах сети «Светофор» нашли новые нарушения

С 27 по 30 января 2025 года Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия проверило торговую сеть «Светофор» на территории Приангарья в рамках осуществления федерального государственного ветеринарного контроля. По результатам контрольно-надзорных было выявлено 68 нарушений, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, в ряде магазинов Черемхово, Свирска, Хомутова, Шелехова, Ангарска продукты (мясная продукция, субпродукты, рыба, молочная продукция, полуфабрикаты) находились без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов. Также выявлены случаи реализации товаров с истекшими сроками годности (окорок свиной без кости).
Также в некоторых точках сети в Ангарске обнаружены кижуч (потрошенный, мороженый), сыр «Раубичский», суповой набор (кости свиные), на маркировке которых отсутствовала информация о дате изготовления и сроке годности.
По факту выявленных нарушений хозяйствующим субъектам объявлены предостережения. Информация передана в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области для принятия соответствующих мер в рамках компетенций.