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В Приангарье в магазинах сети «Светофор» нашли новые нарушения

В некоторых точках торговой сети на продуктах не было маркировки.

Источник: Управление Россельхознадзора по Иркутской области

С 27 по 30 января 2025 года Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия проверило торговую сеть «Светофор» на территории Приангарья в рамках осуществления федерального государственного ветеринарного контроля. По результатам контрольно-надзорных было выявлено 68 нарушений, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, в ряде магазинов Черемхово, Свирска, Хомутова, Шелехова, Ангарска продукты (мясная продукция, субпродукты, рыба, молочная продукция, полуфабрикаты) находились без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов. Также выявлены случаи реализации товаров с истекшими сроками годности (окорок свиной без кости).

Также в некоторых точках сети в Ангарске обнаружены кижуч (потрошенный, мороженый), сыр «Раубичский», суповой набор (кости свиные), на маркировке которых отсутствовала информация о дате изготовления и сроке годности.

По факту выявленных нарушений хозяйствующим субъектам объявлены предостережения. Информация передана в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области для принятия соответствующих мер в рамках компетенций.

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