В Красноярске ОПГ незаконно построила дом и продала квартиры на 53 млн рублей

С 2014 по 2017 год мошенники продавали людям доли в виде квартир на праве общей долевой собственности. Так, в трёхэтажном доме, расположенном по ул. 3-я Дальневосточная, 57 человекам проданы квартиры на сумму более 53 млн руб.