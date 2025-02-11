В Красноярске ОПГ незаконно построила дом и продала квартиры на 53 млн рублей

Двое жителей Москвы и красноярец незаконно построили дом и продали квартиры на 53 млн руб. Расследование уголовного дела в отношении злоумышленников завершено и направлено для утверждения обвинительного заключения, сообщили в СК РФ.
Установлено, что в 2014 году они без разрешительных документов организовали строительство многоквартирного дома на участке, на котором разрешено лишь строить частный дом.
С 2014 по 2017 год мошенники продавали людям доли в виде квартир на праве общей долевой собственности. Так, в трёхэтажном доме, расположенном по ул. 3-я Дальневосточная, 57 человекам проданы квартиры на сумму более 53 млн руб.
В 2021 году многоквартирный дом суд признал самовольной постройкой, подлежащей сносу.
Для возмещения причинённого людям ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 189 млн руб.
На данный момент двое фигурантов содержатся под стражей. Риелтор находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.