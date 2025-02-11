Маск и группа инвесторов предложили $97,4 миллиарда за контроль над OpenAI

OpenAI известна разработкой чат-бота ChatGPT, который стремительно набрал популярность после запуска в ноябре 2022 года, собрав миллион пользователей за первую неделю. Илон Маск, один из основателей компании в 2015 году, позже прекратил сотрудничество с этим проектом.