Маск и группа инвесторов предложили $97,4 миллиарда за контроль над OpenAI

Консорциум инвесторов под руководством Илона Маска и главы департамента эффективности государственного управления США предложил 97,4 миллиарда долларов за приобретение некоммерческой организации, контролирующей OpenAI.
Об этом сообщила газета Wall Street Journal.
По информации издания, адвокат Маска Марк Тоберофф заявил, что 10 февраля подал официальную заявку на покупку всех активов некоммерческой структуры в совет директоров OpenAI.
OpenAI известна разработкой чат-бота ChatGPT, который стремительно набрал популярность после запуска в ноябре 2022 года, собрав миллион пользователей за первую неделю. Илон Маск, один из основателей компании в 2015 году, позже прекратил сотрудничество с этим проектом.
Ранее стало известно, что глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск и его команда проверит министерства образования и обороны и сможет выявить необоснованные расходы на сотни миллиардов долларов.