Будущее районов вокруг новых мостов определили в Новосибирске

В течение ближайших пяти лет запланировано проектирование и строительство дамбы, назначение которой в документе не уточняется. Предположительно, речь идет о земляной дамбе Матвеевского моста, предназначенной для защиты района от затопления. В этот же период будет реконструирован сквер-мемориал «Ушедшим в вечность — вечная память» в Нижней Ельцовке.