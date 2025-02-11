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Будущее районов вокруг новых мостов определили в Новосибирске

В течение ближайших пяти лет также запланировано проектирование и строительство дамбы, назначение которой в документе не уточняется.

Источник: Om1 Новосибирск

Мэрия Новосибирска представила проект, охватывающий территорию площадью 813 гектаров, ограниченную направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, выходом на будущий Нижне-Ельцовский мост и береговой линией Оби. Предыдущее постановление по этому участку, датированное 2017 годом, признано утратившим силу.

Согласно новому проекту, на территории выделены природные зоны, парки, скверы и другие озелененные места общего пользования. Допускается строительство индивидуального жилья и среднеэтажных домов (5−8 этажей). Для объектов здравоохранения предусмотрена возможность возведения зданий до 16 этажей.

До 2030 года планируется строительство пожарного депо и амбулаторно-поликлинического отделения, рассчитанного на 300 посещений в смену. В перспективе также предусмотрено появление детского сада на 200 мест, школы на 825 мест и спортивного комплекса.

В течение ближайших пяти лет запланировано проектирование и строительство дамбы, назначение которой в документе не уточняется. Предположительно, речь идет о земляной дамбе Матвеевского моста, предназначенной для защиты района от затопления. В этот же период будет реконструирован сквер-мемориал «Ушедшим в вечность — вечная память» в Нижней Ельцовке.

В районе транспортной развязки Матвеевского моста со Старым шоссе и южным направлением железной дороги планируется создание пересадочного узла с остановками и перехватывающими парковками. На южной границе территории будет организован транспортно-пересадочный узел «Нижняя Ельцовка».

«За расчётный срок проекта планировки планируется строительство двух мостовых переходов через реку Обь — Нижне-Ельцовского и Матвеевского», — говорится в постановлении.

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