Завод «Сибэлектротерм» выставили на продажу в Новосибирске

На одном из популярных сайтов опубликовали объявление о продаже ОАО «Cибэлектротеpм» в Новосибирске. Стоимость — 1,5 млрд рублей. Указано, что в его состав входят земельные участки с разрешением использовать для тяжёлой промышленности.
На их территории находятся инженерно-конструктивный и другие корпуса, станция нейтрализации с подземными ёмкостями, будка охраны, помещение с переходной галереей, здание депо кар, цех товаров народного потребления, компрессорные, железнодорожные пути и др. Объекты обеспечены водоснабжением, газовым отоплением, электроэнергией.
«Перечисленное имущество реализуется с электронных торгов единым лотом», — говорится в сообщении о продаже.