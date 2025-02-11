Завод «Сибэлектротерм» выставили на продажу в Новосибирске

На одном из популярных сайтов опубликовали объявление о продаже ОАО «Cибэлектротеpм» в Новосибирске. Стоимость — 1,5 млрд рублей. Указано, что в его состав входят земельные участки с разрешением использовать для тяжёлой промышленности.